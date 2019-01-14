Araç bayisinden, meslek lisesine hediye minibüs

MESLEK Lisesi Memleket Meselesi proje kapsamında 47 ilde 71 araç dağıtımına devam eden bir araç firması tarafından Malatya'da Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü'ne transit hediye edildi.

Firmanın Malatya bayisinde düzenlenen Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bayinin Doğu ve Güneydoğu Bölge Müdürü Tekin Gürsoy, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, okul müdür yardımcıları ve bayi yetkileri katıldı. Bölge Müdürü Gürsoy, Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya anahtar teslimini gerçekleştirdi. Gürsoy, firmalarının sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini belirterek, "Projeler üzerine çalışma yapan bir şirket olarak karşımıza çıkmakta. Burada da yine 47 ilde 71 adet aracımızı okullarımıza hibe ederek okullarda yeni motor teknolojileri, yeni elektronik teknolojiler ve benzeri parçaların öğrencilerimiz tarafından daha iyi incelenmesi, öğrenilmesi için destekte bulunmaktadır. Bu bağlamda Malatya ilimizde Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilgili aracımızı sayın İl Milli Eğitim Müdürü huzurunda okulda kullanılmak üzere teslim etmek istiyorum. Umarım hayırlara vesile olur, umarım öğrencilerimizin geliştirecek bir destek olmuş olur. Aynı zamanda bu motorlu alanlar teknolojileri öğrencilerine bir karne hediyesi olarak vermiş olalım. Umarım mutlu olurlar. Bu konuda bu hediyeyi almak için canla başla çalışan öğretmenlerimize, okul müdürümüze burada bize destek olan bayimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve sayın il müdürümüze teşekkürlerimizi iletmek isteriz ve ilgili tutanağı da sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı ise firmanın genel müdürlüğüne, bölge müdürüne ve Malatya bayiliğine teşekkür ederek, "Mesleki eğitim ancak ilgili meslekte derinlemesine pratik yaparak öğrenilen ve mesleğe atıldıktan sonra da okulda edinmiş olduğu becerilerin saha da uygulandığın da daha kaliteli ürün oraya çıkacak. Hem işverenin maliyeti azalmış olacak, hem de kendilerine güvenen bir çalışan olarak sahada kendisine iş bulmuş olacak. Bu kapsamda mesleki teknik eğitim okullarımızda, Şehit Kemal Özel'de Motor ve Motor Teknolojileri bölümümüz var. Bu Motor ve Motor Teknolojileri bölümünde firmanın motorları da var. Orada da çocuklar çalışıyor. Firmanın hem mesleki eğitimdeki kendi araçları üzerinde çalışanların daha detaylı çalışma yapmaları, daha iyi öğrenmeleri hem de bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu katkıda bulunmalarından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradan yetişecek olan çocuklar çok daha iyi beceri edinmiş olarak firmalarımızda hem sanayide, hem de bayiliklerde istihdam edilecekler, çalışacaklar. Zaten çocuklar burada staja da geliyor. Eğitimden çıktıktan sonra iyi bir beceri edinmişse istihdamda ediliyor. İnşallah çocuklarımız bu sunulan imkanlarla daha iyi bir eğitim alarak saha da, piyasada iş sahasına girmiş olacaklar. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu program vesilesiyle de bir çağrıda da bulunmak istiyorum; özellikle mesleki teknik eğitim okullarımızda bölüm ve atölyelerimiz var. Bütün meslek alanlarında hizmet üreten kadirşinas iş adamlarımızdan, ilgili bayilerimizden bu okullarımızla birlikte çalışmayı öneriyorum" diye konuştu.

Firma Malatya Bayisi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Ilıcak da, firmalarının eğitimde kullanılma üzere Milli Eğitime, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi verdiği araçtan dolayı firma yetkililerine, Bölge Müdürü'ne teşekkür etti.

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