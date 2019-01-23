Arabesk Müzikali Tekirdağlı seyircisiyle buluştu

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Arabesk Müzikali sanatseverlerle buluştu.

Kapaklı ilçesindeki ÇOSB Konferans Salonunda sahnelenen ve arabesk müziği modern dansla buluşturması bakımından ilk olma özelliği taşıyan müzikale vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Salonu dolduran izleyiciler, müzikal bitiminde oyuncuları ayakta alkışladı. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Müdürü Durmuş Özay da oyuncular Yosi Mizrahi, Bay J, Demet Şaşmaz Levi, Dost Elver, Gülçin Güvenç, Taner Ergör, Kerem Poyraz Kayaalp, Merve Akaydın, Eray Türk, Nihan Tarhan, Soley Akça, Yücel Gökçek, Recep Bilen, Dilan Şahin ve Adnan M. Ali Aslan’a çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Durmuş Özay burada yaptığı konuşmada böylesine değerli tiyatro oyuncularını Tekirdağ’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Kadir Albayrak’ın öncülüğünde hem farklı ilçelerimizde yapımı tamamlanmak üzere olan kültür merkezlerimiz hem de düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleri ile sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri ortaya koyuyoruz,” dedi. Arabesk Müzikalinde rol alan tüm oyuncular adına konuşan sanatçı Yosi Mizrahi ise, Tekirdağ’da olmaktan ve Tekirdağlı tiyatro severler ile buluşmaktan dolayı mutlu oldukların belirtti.

Arabesk Müziği ilk defa tiyatro salonunda, tiyatro izleyicisi ve modern dansla buluşturarak bir ilke imza atan Arabesk Müzikali’nde; insanların telefonları yerine birbirlerinin yüzüne bakarak konuştukları, mahcubiyetin değerli olduğu, yoksulluğun yoksullukla yarıştığı zamanlarda bir kenar mahalle olan Kumkum Mahallesi’nde yaşayan küçük insanların acı ve kederle yoğrulan hayatlarının hikayesi anlatılıyor.