‘Arabaşı Şöleni’ Yenimahalle’de yapıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği’nin Arabaşı Şöleni’ne ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda düzenlenen Arabaşı Şöleni’ne Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri, Yozgatlı Federasyon Başkanları ile çok sayıda hemşeri katıldı. En büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, "Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, saygı ve hoşgörü çerçevesinde huzur içinde yaşarsak bugün Ortadoğu’da, komşularımızda yaşanan acıları yaşamayız. Yenimahalle’de tesis ettiğimiz huzur ve barışın kaynağı da bu anlayış. Hepimiz bu ülkenin birinci sınıf, eşit yurttaşlarıyız anlayışı ile Yenimahalle’yi yönettik" dedi.

Başkan Yaşar’a desteği için teşekkür eden Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri ise, "Başkanımız Fethi Yaşar kapılarını bize her zaman açık tutmuştur, bize destek olmuştur. Yozgatlılar olarak biz kendisinden razıyız Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

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