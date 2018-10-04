Arabanlı çiftçilere tohum desteği

GAZİANTEP, () - KARKAMIŞ ve Yavuzeli’nden sonra Araban çiftçisine de buğday ve arpa tohumu dağıtan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Çiftçiyi destekleme projesi kapsamında Araban ilçesinde 320 çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttı. Toplamda 100 ton buğday tohumu 60 ton da arpa tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi, buğday ve arpa ekiminde verimlilik oranını arttırıyor. Araban’da Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen törende çiftçilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarımda toprak ve suyun çok önemli olduğunu, bu ikisini çok iyi bir şekilde işlenmesi durumunda gelecekte daha iyi bir toplum olunacağını söyledi. Gelecekte stratejinin petrol, maden toprak ve su üzerine olacağını ifade eden Şahin, bu açıdan suyun kendiler için çok önemli olduğunu kaydetti.

Sanayiden Ortadoğu’ya giden ürünlerin kalemine bakıldığı zaman gıdaya dayalı ürünler olduğunu belirten Şahin, bu ürünlerin de toprak ve sudan beslendiğini kaydetti. Su, güneş ve toprak olmazsa bu ürünlerin yetişmesini zor olacağını dikkat çeken Şahin, “Yüce Mevlam bizim buraya bereketi vermiş. Biz de bu bereketi değerlendirmemiz gerekiyor. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşmış, Gaziantep’e gelmiş, Gaziantep’i anlatırken; ‘burayı anlatmaya ne kalem ne de kelam yeter’ demiş. Bu topraklardaki bereket hiçbir yerde yok. Ama bu topraklar işlenmezse sen de kâr edemezsin. Sen bu toprakları işlemezsen aile ekonomisi kalkınmaz. Aile ekonomisi kalkınmazsa ülke ekonomisi kalkınmaz. Onun için kendinize güvenin ve çalışın" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, Araban çiftçisine kuruldukları günden buyuna her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, Araban çiftçileri için yaptıkları tarımsal hizmetleri anlattı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan da, Büyükşehir Belediyesi’nin Araban’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Doğan, çiftçilerin zeytin dikimine önem vermesi gerektiğini vurguladı. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir de, değişen büyükşehir yasası ile ilçenin güzel hizmetler aldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’ni ilçeye güzel hizmetler verdiğini aktaran Özdemir, bu hizmetlerin tarımsal alanda kendini gösterdiğini söyledi.

Program sonrası Araban Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Başkan Şahin’e Arabanda yetiştirilen kavun ve karpuz hediye edildi. Daha sonra çiftçilere tohumluklar dağıtıldı.

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