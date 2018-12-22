Arabada sinema keyfi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesinde 'arabalı sinema' etkinliği gerçekleştirdi. İnciraltı'nda kurulan dev perdede Yılmaz Erdoğan imzalı 'Kelebeğin Rüyası' filmi gösterildi. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile otomobillerde rahatlıkla dinlenebilirken, izleyicilere patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada yaygınlaşan arabalı sinema (drive-in movie) etkinliğini yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta İzmirlilerle birlikte gerçekleştirdi. Sinemaseverler, araçlarından inmeden sinema keyfi yaşadı. 120 otomobille sınırlı olan etkinliğe ilgi büyük oldu.

İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev perdede, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 'Kelebeğin Rüyası' adlı film gösterildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı, İkinci Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan filmin gösterimi, saat 21.00'de başladı. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile dışarıya ses verilmeden araçlarda rahatlıkla dinlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomobilleri içerisinde yıldızlar altında film izleme keyfini yaşayanlara patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram etti.

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