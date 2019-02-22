Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri istişare toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin yöneticileri, Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) istişare toplantısında bir araya geldi.

KAYSO'da yapılan toplantının açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, önümüzdeki günlerde Kayseri’de bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yapacakları çalışmalarda daha verimli olması adına, Kayseri Sanayi Odası bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurmayı hedeflerini söyledi. Ülkenin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi adına Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kendi aramızdaki iletişimi biraz daha artırarak, nasıl bir sinerji oluştururuz, hem şehrimize hem ülkemize nasıl daha fazla fayda sağlarız bu toplantıda onları konuşacağız. Özellikle ortak eğitimler düzenleme konusunda birlikte hareket edebilirsek daha faydalı olur kanaatindeyim. Kayseri Sanayi Odası olarak hem bu merkezlerin sayını artırmak, hem de mevcutlarımızın niteliğini artırmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine hükümetin çok ciddi destekler verdiğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Hem bu desteklerin neler olduğu konusunda, hem de nasıl Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olunacağı konusunda Sistem Global Danışmanlık firması ile birlikte Sanayicilerimize kendi yerlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu merkezlerin sayısının artmasıyla kentimizin marka değeri, üretimi ve katma değerli ürün sayısı hızla artacaktır. Bizim işimiz çalışmak ve üretmek. Sanayiciler olarak bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretinde olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

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