APİKAM'da 'lezzetli' buluşma

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Mutfağı tüm yönleriyle ele alınacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenecek 'İzmir Mutfağı' konulu söyleşiye turist rehberi ve Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk konuk olarak katılacak.

150. kuruluş yıldönümü kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, özelikle kentin tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan ilginç etkinliklere imza atıyor. 'APİKAM Bahçesi Yaz Etkinlikleri'nde İzmir'i konu alan masaldan müziğe, belgeselden söyleşiye birçok keyifli program ücretsiz olarak halka sunuluyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde 3 Temmuz Salı günü saat 20.30'da gerçekleşecek 'İzmir Mutfağı' konulu söyleşiyle turist rehberi ve Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk konuk olacak. 'Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı' konulu kısa belgesel film gösterimi gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise aynı başlık altında 'Göç ve İzmir Mutfağı'nın İlişkisi' adını taşıyan kısa belgesel film gösterilecek. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk söyleşi konuğu olacak.

'İZMİR MÜZİKLERİ' VE 'MASALLARLA İZMİR'

İzmir Müzikleri konulu etkinlikler çerçevesinde ise 17 Temmuz'da 'İzmir'in Müzikal Çeşitliliği' konulu kısa belgesel film gösteriminin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Linet Şaul söyleşi konuğu olacak. 14 Ağustos'ta bu kez 'İzmir'in Müzikal Belleğinde Kaybolan Türler' konulu kısa belgesel film gösterimi yapılacak. Serap Tamay Tezcan ve İsmet Tezcan'ın konuk olduğu söyleşi düzenlenecek.

28 Ağustos'ta da masal anlatıcısı ve tiyatrocu Sıla Topçam, 'Masallarla İzmir' etkinliğine katılacak. Kendisine Elif Özbinet mandoliniyle eşlik edecek.

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