Apart otel resepsiyonundan cep telefonu çalan Cezayirli tutuklandı

EDİRNE'de, bir otelin resepsiyon bölümünden cep telefonu çaldıkları şüphesiyle polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cezayir uyruklu M.B. mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.A.T. tutuklandı.

Olay, Sabuni Mahallesi'ndeki apart otelde meydana geldi. Cezayir uyruklu M.B. ve İ.A.T. daha önce bir süre müşteri olarak kaldıkları otelin resepsiyon bölümünden cep telefonu çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis tarafından kimlikleri belirlenen M.B. ve İ.A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılarak Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.A.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.