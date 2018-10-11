Aort damarı yırtılan polis memuru şehit oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Özdal (47), aort damarının yırtılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Antalya Havalimanı'nda görevli polis memuru Bilal Özdal, sabah saatlerinde çalıştığı sırada ayağındaki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalede Özdal'ın yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı belirlendi. Hemen ameliyata alınan Özdal, kurtarılamadı. Şehit Özdal'ın cenazesi Antalya'daki cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderilecek.

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