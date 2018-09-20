Aort damarı yırtılan KOAH hastası operasyonla kurtarıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE() - AORT damarı yırtılan KOAH hastası Albay Kulaksız (60) riskli görülen ameliyatı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırarak sağlığına kavuştu.

Şiddetli göğüs ve sırt ağrısıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuran Albay Kulaksız’ın yapılan tetkiklerinde aort damarının, kalp kapakçıklarını da içerecek şekilde kalp çıkışından sağ kasığa kadar tüm göğüs ve karın boyunca yırtılmış olduğu görüldü. İleri KOAH hastalığı nedeniyle daha önce başvurduğu kliniklerde çok yüksek riskli görüldüğü için ameliyatı yapılmayan hasta Rize’de ameliyata alındı. Doktor Ozan Karakişi ve Şaban Ergene yönetimindeki Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyonda, hastanın kalp kapakçıkları ve aort damarının başlangıç kısmı değiştirilerek aynı anda koroner baypas ameliyatı yapıldı ve tıkalı olan sağ bacak damarı da onarıldı.

Ameliyattan sonra hastanenin yoğun bakımına alınan Albay Kulaksız, KOAH ve diğer ek sağlık sorunları nedeniyle zorlu ve uzun bir tedavi sürecinin ardından ayağa kalktı ve taburculuk aşamasına geldi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Dr. Ozan Karakişi, ameliyatın dış merkezlerde riskli olduğundan yapılmak istenmediğini belirterek ”Ancak hastanemizde hastamız ve yakınları ile kurulan iletişim sonucunda ve ekip çalışması neticesinde başarıyla uygulandı. Kalp Damar Cerrahi kliniğimizde her türlü kalp damar hastalıklarında cerrahi girişimlerini başarıyla gerçekleştirebiliyoruz ve bu alanda referans merkez konumundayız” dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ise ”Kalp Damar Cerrahisi kliniğimiz çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirmiş oldu, bunu zaten yıllardır yapıyorlar, kendilerini tebrik ediyorum. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Hastanemizi gerçek anlamda bir referans merkez haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastanın oğlu Mustafa Kulaksız, “Babam aort damarı yırtılmıştı. Babamı İstanbul dahi getirdiğim hastanelerde ameliyat dahi olamazsın, masada kalırsın diyerek bizi kimse ameliyat yapamadı.Bizde çaresiz Rize’ye döndük.Rahatsızlanması sonucu acile geldik.Yaklaşık iki aydır buradayız. Çaresiz dedikleri hasta şuan yürüyor. Ameliyatı yapan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.