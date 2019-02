Aort damarı patlayan, kalbi duran genç, hayata tutundu

Arzu ERBAŞ/RİZE() - ARTVİN'de aort damarında baloncuk yırtığı teşhisi ile Rize’ye sevk edilen üniversite öğrencisi Arslan Billor (21) zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Arslan Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle başvurduğu Artvin Devlet Hastanesinden Rize’ye sevk edildi. Aort damarındaki baloncuğun patladığı tespit edilen Billor’un kalbi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat için hazırlıklar devam ederken durdu. 40 dakika boyunca açık kalp masajı sonrasında kalp atışları normale üniversiteli gencin 7 saat süren operasyon sonucunda patlayan aort damarındaki baloncuğu onarıldı. Ameliyat sonrası 10 gün bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavisi yapılan genç, zorlu yaşam mücadelesini kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karakişi, ameliyat sürecinin çok zorlu geçtiğini belirterek “Artvin’den hastanemize ulaştıktan sonra ameliyat hazırlık aşamasında kalbi duran hastaya yaklaşık 40 dakika kalp masajı yapılarak acil ameliyata alındı. Daha önceden kalp ameliyatı geçirmiş olan hastanın dokuları yapışık olduğu için açma işlemi dikkatli bir şekilde zamana karşı yarışarak yapıldı. Yeniden kalbi duran hasta kalp akciğer makinesine bağlandı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonrası aort kökündeki balonlaşmış kısım onarıldı. Ameliyat sonrası kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 10 gün bilinci kapalı olarak takip edildi. Sonrasında uyanan hastamız klinik durumu uygun olduğunda kalp damar cerrahisi servisine alındı” dedi.

Yaşam mücadelesini kazanarak yeniden hayata dönen Arslan Billor ise yurtta kalırken aniden rahatsızlandığını belirterek "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadıklarımı bana anlattıklarında bende şaşırdım. Mucize eseri yaşıyormuşum. Allah’a şükür şu an gayet iyiyim. Daha da iyi olacağım. Sağ olsunlar buradaki doktorlar ve hemşireler bana çok iyi baktılar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Babası Kurban Billor da “Çocuğumu önce Allah’a sonra doktorlara emanet ettim. Yiyecek ekmeği, içecek suyu varmış ki şu an yaşıyor. Biz umudumuzu kaybetmiştik. Hocalarımız her an için ölüme hazır olun diye söylerken şu an oğlum sağlıklı bir şekilde yanımda. Allah hepinizden razı olsun” dedi.