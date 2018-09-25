Antika tutkunları DokumaPark'ta

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin her ayın 2'nci ve 4'üncü pazar günleri DokumaPark'ta düzenlediği 'Antika Pazarı' antika tutkunlarını bir kez daha buluşturdu. Nostaljik motosiklet ve bisikletlerin de yer aldığı Antika Pazarı, çocukların da büyük ilgisini çekti.

Kepez Belediyesi'nin 'Antika ve Nostalji Festivali' ile açılışını gerçekleştirdiği 'Antika Pazarı' hafta sonu yine antika tutkunlarını bir araya getirdi. Her ayın 2'nci ve 4'üncü pazar günleri düzenlenen 'Antika Pazarı' bu hafta sonu yine yüzlerce antika severi buluşturdu. Türkiye'nin ve Antalya'nın dört bir köşesinden çok sayıda kolleksiyoner ve antika tutkununa ev sahipliği yapan DokumaPark, nostaljik motosiklet ve bisiklet tutkunlarını da ağırladı.

DokumaPark'ta kısa süre önce açılışı yapılan Sanat El Emeği Çarşısı'nda kurulan Antika Pazarı'nı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ziyaret etti. Başkan Tütüncü, antikacıları gezerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Tarihe ışık tutan objeleri de tek tek inceleyen Başkan Tütüncü, antikanın bir tutku olduğunu söyledi.

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