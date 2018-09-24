Antik tiyatroda film müzikleri konseri

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Antik Kent Konserleri kapsamında Side Antik Tiyatro'da konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Antalya'nın antik kentlerinde konser etkinliklerini sürdürüyor. Unutulmaz film müzikleri konserleri Side Antik Tiyatro'da yapıldı. Film müziklerinin seslendirildiği konsere çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Film kareleri kadar müzikleriyle de sinema ve müzikseverlerin hafızasına kazınan eserler, şef Umut Özdiken yönetiminde, İrem Bulut Karaburun, Vedat Efe Demirtopuz, ve Alperen Yeşilyurt'un solo performanslarıyla seslendirildi. Side'nin tarihi atmosferinde düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'Sanat Şehri Antalya' vizyonuyla düzenledikleri Antik Kent Konserleri'nin büyük ilgi çektiğini söyledi. Çelik, tarihi müzikle buluşturan konserlerin antik kentlere olan farkındalığı artırdığına belirtti.

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