ANTİAD ve Ümit Uysal, kahvaltıda buluştu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İş Adamları Derneği'nin (ANTİAD) Engelsiz Kafe'de düzenlenen kahvaltılı üye toplantısında iş insanları ve aileleri ile bir araya geldi.

ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Ümit Uysal, kahvaltılı üye toplantısı için Engelsiz Kafe'yi tercih eden ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Engelsiz Kafe'nin Muratpaşa Belediyesi bünyesinde bir sosyal tesis olduğunu belirten ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Muratpaşa'yı yönettiklerini söyleyen Ümit Uysal, ilçede yapılan çalışmalar hakkında iş insanlarına bilgi verdi.

Altyapı belediyeciliği kadar sosyal belediyecilik anlayışının da bir belediye için önemli olduğunu ifade eden Uysal, "Biliyorsunuz altyapı belediyeciliği yapıyoruz. Topyekün belediyenin altyapısını, asfaltını yeniliyoruz. Topyekün çöp konteynerlerini yeniliyor, yeşil alan standardını değiştiriyoruz ve bu alanlarda inovatif davranmaya çalışıyoruz. 7 patentimiz var ama tüm bu altyapı çalışmalarımız hiçbir zaman sosyal çalışmalarımızın önüne geçmemiştir. Bana kalırsa yaşlı hizmetlerimiz, engelli hizmetlerimiz, eğitim yatırımlarımız, evde bakım hizmetlerimiz, hasta nakil hizmetlerimiz, tüm bu altyapı çalışmalarımızdan daha önemli durumdadır ve üstelik bu hizmetlerin bütçesi de daha düşük" açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından ANTİAD üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de bulunan çocuklarla da bir süre vakit geçirdi.

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