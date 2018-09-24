ANTİAD üyelerinden eğitime destek

ANTALYA, () - ANTALYA İş Adamları Derneği (ANTİAD) üyeleri ve aileleri, 'Eğitime Destek Kampanyası' kapsamında kahvaltıda bir araya geldi.

ANTİAD üyeleri, dernek üyesi Nedim Tekerli'nin işlettiği Sevgi Çiftliği'nde bir araya geldi. ANTİAD üyesi iş insanları ve ailelerinin katıldığı programda, 'Eğitime Destek Kampanyası' hakkında bilgi verildi. ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, 'ANTİAD Bizbize' adıyla ayda bir araya geldiklerini söyledi. Etkinliğin amacının dernek üyelerinin yanı sıra ailelerinin de taşıp kaynaşmasını sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Göksan, başlattıkları eğitime destek kampanyası hakkında bilgileri verdi.

ANTİAD ailesi olarak her sene bir okula destek verdiklerini belirten Başkan Ersen Göksan, bu yıl ise Altınova Esen İlkokulu'nun eksiklerini gidereceklerini söyledi. 'Bir sıra da siz destek olun' sloganıyla kampanyayı başlattıklarını vurgulayan Başkan Göksan, "Bu yolda değerli üyelerimiz her zaman olduğu gibi özverili davrandılar ve büyük destek sağladılar ve sağlamaya da devam ediyorlar. Belirlediğimiz okulun eksiklerini gidereceğiz. Bu anlamda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI