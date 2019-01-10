ANTİAD, Gazeteciler Günü'nü kutladı

ANTALYA, () - ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü'nü kutladı.

ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciğin sorumlu yayıncılık anlayışı ile toplumun hızlı ve doğru bilgilendirilmesinin yanında kamu çıkarlarının korunması, eğitim ve aydınlatma çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Gazeteciliğin yaşanan olaylar ve gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran ulvi bir meslek olduğuna işaret eden Başkan Göksan, "Zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, Antalya'mıza ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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