ANTİAD'dan 23 Nisan Çocuk ve Bahar Şenliği

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA İşadamları Derneği (ANTİAD) tarafından geçen yıllarda 'Yaz'a Merhaba' adıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl '23 Nisan Çocuk ve Bahar Şenliği' olarak Lara Beach Park'taki Kırlangıç Restaurant'ta yapıldı.

Etkinliğe ANTİAD üyelerinin aileleri ve çocukları katıldı. Barbekü partisinin de verildiği etkinlik alanında mini hayvanat bahçesi kurulurken, şişme oyun balonları ve animatörler eşliğinde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

ANTİAD Başkanı Avukat Ersen Göksan, 23 Nisan ile birlikte etkinliği her yıl düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek, “Katılım beklediğimizin üzerinde. Yaklaşık yüzde 70-80 oranında katılım oldu. Bu rakam da STK için başarılı bir oran" dedi.

Etkinliğe katkı veren sponsorlar da plaketle ödüllendirildi.

FOTOĞRAFLI