ANTİAD'da tüzük değişikliği

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) genel kurulunda, 14 maddelik tüzük değişikliği yapıldı. Genel kurulda, dernek adının artık 'Antalya İş İnsanları Derneği' olarak değiştirilmesi ve derneğe yeni üye olacak kişilere 3 ay deneme süresi getirilmesi en dikkat çeken maddelerdi.

ANTİAD Genel Kurul Toplantısı, Antalya Hotel'de gerçekleşti. Tüzük değişikliğinin yapıldığı toplantıya ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şam, Genel Sekreter Hande Aykent, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, yönetim Kurulu üyeleri Taner Benteşen, Rıza Atçı, Ferhan Alıcı, Onur Bilem, Mehmet Kara ve çok sayıda ANTİAD üyesi katıldı.

14 MADDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

ANTİAD Genel Kurul Toplantısı'nda Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Veysel Barut tarafından tüzük değişikliği için 14 madde sunuldu. 'Antalya İş Adamları Derneği' isminin 'Antalya İş İnsanları Derneği' olarak değiştirilmesine, asli üyeliğin olabilmesi için 3 ay aday üye olacağını anlatan Veysel Barut, olağan genel kurul yapılma süresinin üç yıla çıkarılacağını ve başkana en fazla iki kez başkanlık yapma hakkı getirileceğini söyledi. Üye aidat yönetmeliği değişikliğine de değinen Barut, en dikkat çekici maddenin yönetim kurulu üyesi olabilmek için en az 2 yıl, başkan olabilmek için en az 3 yıl dernek üyeliği şartı getirileceğini söyledi.

'BU YAPISAL REFORMLAR DERNEĞİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜRECEK'

Göreve geldiğinden itibaren yaptıkları çalışmaları anlatan ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, yılın ilk genel kurulunu yaptıklarını, tüzük değişikliğiyle birlikte yapısal reformlar yaptıklarını söyledi. Göksan, “Bu yapısal reformlar derneğimizi çok daha ileri götürecek reformlardır. Burada sadece isim değişikliği değil yönetim kuruluna görev alabilme kriterleri değişti. Başkanlık seçimine girecek kişiler, 10 asgari ücret tutarı karşılığında aday olabilecek. Derneğe üye olacak kişilerin aktif katılımının gözlenebilmesi için 3 ay denetleme süresi getirildi. Dernek üyeliğine girişlerin koşulları ağırlaştırıldı. ANTİAD olarak Antalya'da vizyon sahibi olmak için çok önemli adımlar attık. Önümüzdeki 10 senelik süreçte yeni bir tüzük değişikliği olmayacağına inanıyoruz. Çünkü o çerçevede tüzüğü mevcut sosyal düzene uyarladık" dedi.

Tüzük değişikliği maddeleri ANTİAD üyeleri tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi. ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, tüzük değişikliği çalışmalarında emeği geçen Veysel Barut ve Soner Tanrıkulu'ya ödüllerini takdim etti.

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