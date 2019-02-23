ANTİAD 7'nci yaşını yeni ofiste kutladı

ANTALYA İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) 7'nci kuruluş yıl dönümü, yeni ofislerinde düzenlenen kokteylle kutlandı.

ANTİAD'ın yeni çalışma ofisinin açılış kokteyline Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Davetliler, ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Derneğin yeni çalışma ofisi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, dernek başkanı Ersen Göksan ve üyelerin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.

Açılışa katılan herkese teşekkür eden ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, "7'nci kuruluş yıldönümümüzde yeni yerimize taşındık. Ofisimizi tüm üyelerimiz kullanabilsin diye yine tüm üyelerimizin desteğiyle tam bir sosyal donatı haline getirdik. Antalya'ya ve iş dünyasına yakışır bir ofisimiz olsun istedik. ANTİAD ailesi günden güne büyüyor, bu büyümeyle paralel olarak tüm iş dünyasını, siyasetin tüm bileşenlerini, tüm STK'ları bir araya getirecek güç olmayı hedefliyoruz" dedi.

Kokteyl, kuruluş yıldönümü pastanın kesilmesiyle sona erdi.

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