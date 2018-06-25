ANTGİAD üyelerine arabuluculuk semineri

ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD), Best Western Plus Khan Hotel'de üyelerine yönelik 'arabuluculuk' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Antalya Arabulucular Dernek Başkanı Hayrullah Demir, Antalya Barosu yönetim kurulu üyesi Mehmet Kaya ve Antalya Arabulucular Derneği üyesi Kadriye Alkış'ın katılımıyla 'arabuluculuk' konulu seminer düzenlendi. Toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren işçi-işveren uyuşmazlıklarında 'zorunlu arabuluculuk' olarak bilinen arabuluculuk kurumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Mahkemeye gitmeden birçok anlaşmazlığın hızlı şekilde çözülebilmesini sağlayan arabuluculuk siteminin hayata geçmesinin önemi belirtildi.

Soru-cevap ile devam eden toplantı sonunda günün anısına ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, konuklara Antalya Tanıtım Vakfı'nın hazırladığı Antalya tanıtım kitaplarından takdim etti.

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