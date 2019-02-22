ANTGİAD üyeleri kendilerini tanıttı

ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşinsanları Derneği'nin (ANTGİAD) 'İş'te Üye' adıyla düzenlediği etkinlikte, üyeler, kendilerini ve firmalarını tanıttı.

ANTGİAD'ın yeni üyelerini tanıttığı 'İş'te Üye' adıyla düzenlediği toplantıların üçüncüsü gerçekleştirildi. ANTGİAD yönetim kurulu üyesi Ercan Yavaş'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, 5 üye kendilerini ve firmalarını tanıttı. Toplantı öncesi konuşan Yavaş, "Ticari faaliyetleri arttırmayı hedefliyoruz. Üyelerimizi bir araya getirerek ilişkilerini kuvvetlendirmek ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu toplantıda 5 üyemiz kendisini ve firmalarını tanıtarak diğer tüm üyelerimizin kendilerini daha yakından tanımalarını sağlayacak" dedi.

Yavaş'ın konuşmasının ardından Cenk Doğan (Arka Spor Okulları Turizm Org.Ltd. Şti) Hüseyin Aslan (Aslan Kardeşler Sebze Meyve Petrol Gıda Taş. İnş.Tic.Ltd.Şti.) Onur Ademhan (Özel Perla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği), Neslihan Yalçın (Yalçın Hukuk Bürosu) Görkem Kemal Özener (McDonald's - Trend Restoran Ltd. Şti.) kendileri ve firmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI