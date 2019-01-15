ANTGİAD üyeleri buluştu

ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleri, 'İş'te Üye' adıyla düzenledikleri toplantıda bir araya geldi.

ANTGİAD'ın üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla 'İş'te Üye' adıyla düzenlediği toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. ANTGİAD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantı, yönetim kurulu üyesi Necati Yuva moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda konuşan Yuva, "Üyelerimiz arasında ticareti artırmanın yolu iletişimi güçlendirmekten geçiyor. Bu bilinçle düzenlediğimiz 'İş'te Üye' kahvaltılı toplantılarının ikincisini gerçekleştirdik. Amacımız üyeler arası tanışma ve kaynaşmayı artırmak, üyelerin birbirleri arasındaki iletişimin daha iyi olmasını sağlamak" dedi.

Toplantıda ANTGİAD üyesi Selda Yıldız (Mevlana Eczanesi), Tunç Yiğit Demirci (Pandora Yapı Mühendislik), Refia Efsun Pirinç (EFN Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti), Serkan Karadoğan (Mercan Pet) ve Serhat Nafiz (Senbatek Akü Elektronik ve Yazılım Sanayi A.Ş.) kendileri ve firmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı dernek kurucu üyesi ve 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Babaoğlu'na fahri üyelik belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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