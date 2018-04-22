ANTGİAD'ta istifa şoku

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşadamları Derneği'nin (ANTGİAD) 2'si eski başkan olmak üzere eski yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 33 iş insanı, dernek üyeliğinden istifa etti.

ANTGİAD'ın bir önceki dönem başkanı Volkan Barutçu, 18. Dönem Başkanı Mustafa Alanyalı, 13 Ocak'ta yapılan genel kurulda başkan adayı olan Ahmet Ekelik ile derneğin eski yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 33 üye, dernek üyeliğinden istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, seçim sürecinde 2 noktada bazı üyelerle fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyledi. Bu fikir ayrılıklarının başında mevcut seçim sisteminin geldiğini aktaran Başkan Cengiz, "Biz seçimlerin daha demokratik bir şekilde yapılmasını savunduk. Yönetim kurulu üyelerinin temayül yoklamasıyla belirlenmesini ve bu şekilde seçime gidilmesini talep ettik. Temayül yoklamasına 143 üyemizden 95'i katıldı. Üyelerimiz hür idareleriyle benim başımda olduğum yönetim kurulunu belirledi. Bu noktada fikir ayrılığı yaşadık" dedi.

Mustafa Cengiz, fikir ayrılığı yaşadıkları diğer konunun ise derneğe üye kabulü noktası olduğunu vurguladı. Ticaret ve sanayi odası üyesi iş insanlarını dernek üyeliğine kabul ettiklerini anlatan Cengiz, "Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar tüm Antalya'dan üye kabul etmeyi arzu ettik. Ancak karşı taraf mevcut yapının korunmasını, derneğin bir kulüp şeklinde kalmasını istedi. Biz derneğin her kulvarda var olmasını arzuluyoruz. Bu noktada da bizim söylemimiz kabul gördü. Neticede 13 Ocak'ta yapılan genel kurulda 71 oy alarak göreve geldik. Rakibimiz ise 56 oy aldı" dedi.

GRUPLAŞMA OLDU

Seçim sürecinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yönetim kurulu kararlarına karşı bir gruplaşma olduğunu kaydeden Mustafa Cengiz, "Biz bu gruplaşmalara karşı yine diyalog yolunu seçtik. Her toplantıya eski başkanlarımızı ve genel kurulda rakibim olan Ahmet Ekelik'i davet ettik. Hep zeytin dalı uzattık. Ancak davetlere katılmadılar" diye konuştu.

33 ÜYE GEREKÇE SUNMADI

Bütün bunların sonunda geçen hafta başında 33 üyenin hiçbir gerekçe sunmadan istifa dilekçesi sunduğunu kaydeden Başkan Cengiz, "Dilekçelerinde 'Üyesi bulunduğum ANTGİAD'tan istifa ediyorum' ifadesi yazıyor. Gerekçe belirtilmemiş. Cuma günü yönetim kurulunu olağanüstü topladık. Arkadaşlara cevap niteliğinde mail attık" dedi. Başkan Cengiz, mailde, şu ifadelere yer verdiklerini belirtti:

"20 Nisan 2018'de yapılan yönetim kurulu toplantımızda görüşülmüş olup, istifanızın ANTGİAD açısından önemli bir değer kaybı olduğu görüşünde fikir birliğine varılmıştır. Bu anlamda 21. dönem yönetim kurulu olarak istifa kararınızı tekrar gözden geçirmenizi dileriz. Değerli görüşleriniz ve önerileriniz için sizi 23- 28 Nisan tarihleri arasında bildireceğiniz gün ve saatte ziyaretinize gelmek üzerine geri dönüşünüzü bekleriz."

27 ÜYE KAZANDIK

ANTGİAD'ın 28 yıllık bir dernek olduğunu belirten Mustafa Cengiz, yönetime geldikten sonra 27 üye kabulü yaptıklarını, halen 8 iş insanının da üyelik sürecinin devam ettiğini vurguladı. Başkan Cengiz, derneğin her kulvarda var olması, Antalya ve Türkiye'ye değer kalması için çabaladıklarını ifade etti.

Mustafa Cengiz, eski başkanlardan M. Okan Keşci'nin de kendisinden önceki yönetim döneminde istifa ettiğini, ancak beklemede olan istifasını kendilerinin kabul ettiğini vurguladı.

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