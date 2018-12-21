ANTGİAD'ta isim değişikliği- Yeniden

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) genel kurulunda derneğin ismi oy birliğiyle 'Antalya Genç İşinsanları' olarak değiştirildi.

ANTGİAD'ın olağan üstü genel kurulu, Khan Hotel'de gerçekleştirildi. Bahattin Ereş'in divan başkanlığı yaptığı genel kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ANTGİAD'ın eski başkanlarının da katıldığı genel kurulda, ANTGİAD Başkan Yardımcısı Sibel Polat, derneğin adının Antalya Genç İşinsanları' olarak değiştirilmesini önerdi. Önergesi hakkında bilgi veren Polat, ANTGİAD'ın 1990 yılında kurulduğunu hatırlattı. Polat, şunları kaydett:

"Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten, toplumun öncüsü ve girişimci iş insanlarından oluşan bir topluluktur. Bu sebeple günümüzde çağdışı kalan cinsiyetçi 'iş adamı' ibaresi yerine derneğimizin adının, logosu korunarak, Antalya Genç İşinsanları' olarak değiştirilmesini öneriyorum."

DERNEĞİN ADI DEĞİŞTİ

ANTGİAD Başkan Yardımcısı Deniz Güneş Kumsal de ANTGİAD'ın Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'na (BAKSİFED) üye olması yönünde önerge verdi. Oylama sonunda ANTGİAD kısaltması ve logosu korunarak, derneğin isim değişikliği ve BAKSİFED'e üye olması oybirliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrasında BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, federasyon hakkında bilgi vererek, Antalya, Isparta, Burdur bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayici ve işinsanları derneklerinin ortak sesi olmaya çalıştıklarını kaydetti.

'TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez' sözlerini hatırlatan Başkan Cengiz, "İşte bu şiarla cinsiyetçi sözlerden uzaklaşmak için atılan küçük adımlar, bu hususu içselleştirmede son derece mühimdir. Her zaman söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateş yolumuzu aydınlatan en güçlü ışıktır" dedi.

KADIN BAŞKANLAR SUNUM YAPTI

Genel kurulda Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 'İş Dünyasında ve STK'larda Kadın' konulu sunum yaptı. Bir kadın mühendis olarak iş hayatı hakkında bilgiler veren Hamamcıoğlu, "Makine Mühendisleri Odaları içinde Antalya'nın ilk, Türkiye'nin de tek kadın oda başkanı seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Başkanı Dr. Figen Sayın da Türkiye ekonomisinin ve hukukun güçlü olabilmesi için her alanda kadınların aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

Genel kurul, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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