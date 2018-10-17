ANTGİAD heyeti Çin'de fuara katıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet Çin'in Guangzhou kentinde 124. Canton Uluslararası İthalat ve İhracat Ürünleri Fuarı'na katıldı.

ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet dünyanın en büyük fuarından biri olan Canton Uluslararası İthalat ve İhracat Ürünleri Fuarı'nda son teknolojik gelişmeleri ve ürün bazlı değişimleri inceledi. ANTGİAD üyesi işadamları fuarda ikili iş görüşmeleri yaparak, ithalat ve ihracat konusunda adımlar attı.

Yenilikleri yakından takip etme adına ziyaretin kendileri için verimli geçtiğini kaydeden ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, özellikle büyük makina ve ekipman, küçük makine, bisiklet, motosiklet, otomobil yedek parça, elektronik ve elektriksel ürünler, bilgisayar ve iletişim ürünlerinin sergilendiği fuarın, bir çok Türk işadamı için yenilikleri yakalamak adına çok verimli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

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