ANTGİAD'dan müze kampanyasına destek

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Mustafa Cengiz 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' adlı kampanyaya destek verdiklerini hatırlatarak, "Kentlilik bilincini geliştirmemiz gerekiyor. Bu kampanyayı özellikle elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz, çünkü bütün dünyada ve turistik şehirlerde kent müzeleri şehrin içinde bulunmakta" dedi.

ANTGİAD Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı, Su Otel'de yapıldı. Toplantıya, ANTGİAD 21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programın açılışında ANTGİAD'ın son 1 yılda yaptığı faaliyetler ve projeler anlatıldı.

'BÜTÜN DÜNYADA, KENT MÜZELERİ ŞEHRİN İÇİNDE'

Programın açılış konuşmasını yapan Mustafa Cengiz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) öncülüğünde başlatılan 'Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' adlı kampanyaya destek verdiklerini hatırlattı. Cengiz, "Kentlilik bilincini geliştirmemiz gerekiyor. Bu kampanyayı özellikle elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz, çünkü bütün dünyada ve turistik şehirlerde kent müzeleri şehrin içinde bulunmakta. Amacımız, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mevcut 30 dönümlük yerinin korunması ve bu yeni müzenin yanındaki 40 dönümlük Karayolları arazisi ile birlikte genişletilerek yapılmasıydı. Mutlu bir haber geldi, Antalya Arkeoloji Müzesi yerinde kalacak. 1. etabı başarıyla tamamlandı, şimdi 2. etap için mücadele edilecek. Sırada, Karayolları arazisinin bu alana dahil edilmesi konusu var" açıklamasında bulundu.

'ANTALYA'NIN PARİS'TEN EKSİĞİ YOK'

Geçen yıl Paris'i 18 milyon, Antalya'yı ise 14 milyon insanın ziyaret ettiğini belirten Mustafa Cengiz, "Sayılardan yana bir sıkıntımız yok ama Louvre Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 10.5 milyon. Maalesef bizim Antalya Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 110 bin. Asıl sıkıntı, buradaki farkta. Antalya'nın hiçbir eksiği yok. Bu yüzden, biz yeni müzemizi eski yerinde inşa ettirerek farkındalık yaratmak ve kent müzemizi oluşturmak istiyoruz" dedi.

Toplantının ardından konuk katılımcı TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'a plaket verildi. ANTGİAD üyeleri, Orhan Turan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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