Antalyasporlu jimnastikçiler madalyaları topladı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR jimnastik branşı sporcuları bu yıl 10'uncusu düzenlenen İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Jimnastik Turnuvası'nda 2'si altın toplam 7 madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Jimnastik Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen 10. İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Jimnastik Turnuvası Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Polonya, Ermenistan'dan 40 spor kulübün sporcuların katıldığı turnuva, farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. Turnuvada 2006 yaş kategorisi A grupta mücadele eden Melisa Sert, labut aletinde 2'nci, kurdele aletinde birinci oldu. Sert, altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

B grubunda ise Elif Sarıoğlu top aletinde birinci oldu ve altın madalya kazandı. Junior kategorisinde yarışan kardeşi Nilgün Sarıoğlu da genel tasnifte birinci, çember ve labut aletlerinde ikinci, top aletinde üçüncü oldu. Nilgün bir, altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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