Antalyaspor'un filede hedefi 3'te 3

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki 3'üncü maçında Nazilli Belediyesi ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. Grupta mücadele eden Antalyaspor, ligde bu hafta Nazilli Belediyesi'ni konuk edecek. Ligde çıktığı ilk 2 maçı da kazanan Antalyaspor, 3'üncü maçını 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Antalya Spor Salonu'nda Nazilli Belediyesi ile oynayacak. Geçen hafta Kepez Belediyesi'ne konuk olduklarını belirten Antalyaspor Voleybol A Takım Antrenörü Gökhan Egeli, "Öncelikle Antalya'nın iki gözde kulübünün karşılaşması, Antalya voleybolu adına heyecan vericiydi. Maçın ilk iki setinde iyi oyunumuzu skora yansıttık. 3. sette ise yaptığımız basit hatalar sonucunda sete geride başlamamıza rağmen seti ve maçı kazanmayı başardık. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

'TÜM TARAFTARIMIZI DESTEK İÇİN BEKLİYORUZ'

Ligde çıktıkları her maçı en önemli karşılaşma olarak gördüklerini ve aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Gökhan Egeli, "Lig, uzun bir maraton. Bu uzun maratonu en iyi şekilde tamamlamak hedefindeyiz. 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'da oynayacağımız Nazilli Belediye maçında tüm taraftarlarımızı Antalya Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu.

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