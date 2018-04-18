Antalyaspor Kavşağı'na düzenleme

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde, trafik yoğunluğu yaşanan Antalyaspor Kavşağı'nda düzenleme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak için kavşak düzenlemelerini sürdürüyor. Ulaşım Master Planı kapsamında en yoğun trafik yüküne sahip kavşaklardan biri olan Antalyaspor Kavşağı'nda çalışma başlatıldı. Kavşakta köklü değişikliklere gidiliyor. Kavşaktaki mevcut trafik yükünü azaltmak amacıyla hemzemin düzenleme modeli uygulanıyor.

KAVŞAKTA YENİ SİSTEM

Kavşak alanında yeni yapılan düzenleme ile mevcut orta döner kavşak sistemi sona eriyor. Sakıp Sabancı Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın üst hemzemin bölgeden karşılıklı geçişler iptal ediliyor. Karşıya geçişler için Dumlupınar Bulvarı'nın Kuzey ve Güney tarafında kalan kısımlarında 'U' dönüşleri açılıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Proje ile Antalyaspor Kavşağı'nın kolları ve orta döner kavşak alanında sola ve sağa dönüşler için yol geçişleri yapılacak. Bu sayede sinyalizasyon bekleme süreleri kısalması ve kavşak alanındaki trafik yoğunluğu azalması hedefleniyor. 5 Nisan'da başlayan çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

ZEYTİN AĞAÇLARI BAKIMA ALINDI

Döner kavşakta bulunan asırlık zeytin ağaçları çalışmalar sırasında zarar görmemeleri için sökülerek, bakıma alındı. Ağaçlar çalışmalar tamamlandığında yine kavşak bölgesinde yerlerini alacak. Atatürk Anıtı da Antalyaspor Kavşağı'ndaki mevcut yerinde korunacak. Projenin yaklaşık 2 milyon 500 bin liraya mal olması bekleniyor.

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