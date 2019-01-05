Antalyaspor'da ikinci devre hazırlıkları

ANTALYA, () - ANTALYA Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor.

Regnum Carya Sahası'ndaki sabah antrenmanı, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde koşuyla başladı. Antrenman eksiği bulunan Ondrej Celustka, William Wainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'ın yer aldığı çalışma, ısınma hareketleriyle devam etti. Hafif sakatlığı nedeniyle cuma günü yapılan antrenmana katılamayan Serdar Özkan, ısınma hareketlerinden sonra koşu yaptı. Diğer futbolcular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sona erdi.

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