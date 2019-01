Antalyalı gençler Yenimahalle’de

ANKARA, () - ANTALYA Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) üyeleri, Yenimahalle Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal tarafından ağırlanan gençler, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu. Belediye yönetimlerinde gençlerin bakış açılarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Vekili Kartal, "Belediyemizde yaptığımız çalışmalarda toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlıyoruz. Kimseyi ayırt etmiyoruz. Gençlerimizin fikirlerini ve isteklerini her zaman dikkate alıyoruz. Ülkemizin gençleri pırıl pırıl her türlü yeniliğe açık, yeter ki gençlere gereken ilgi ve alakayı gösterelim" dedi.

DÖGEM Danışmanı Murat Dinç ise, "Biz DÖGEM olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Kurtuluş Savaşını yönetmiş olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucu ruhunu temel referans olarak alan, özgürlükçü ve katılımcı şekilde tüm gençliği kapsayıcı 14-25 yaş aralığında 50 genç ile kent yönetimin aktif olarak görev alıyoruz" diye konuştu.

