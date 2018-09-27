Antalyalı firmalara Güney Afrika tanıtıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 'Güney Afrika Ülke Günü'nde, Güney Afrika'daki yatırım imkânları, iş yapma yöntemleri, ticari ve ekonomik hayat tanıtıldı.

Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, yönetim kurulu üyeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Başkatip Tshepo Ranamane ile çok sayıda Antalya firma temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışından konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017 yılında Güney Afrika Büyükelçiliği yetkilileri ile 'işbirliği protokolü' imzalandığını hatırlatarak, "Bu protokol gereği taraflar, karşılıklı ticaret ve yatırım olanakları gibi alanlarda birbirlerini desteklemeyi taahhüt etmişlerdi. Bugün de bu anlaşmanın ilk adımını büyük bir mutlulukla, güçlü bir şekilde atıyoruz" dedi.

ÜYELERİMİZ DÜNYANIN HER ÜLKESİNE İHRACAT YAPAR HALE GELDİ

ATSO olarak üyelerine yurtdışı pazarlara açmak için yoğun bir tempoda olduklarını kaydeden Başkan Davut Çetin, "Bakanlık desteği ile hayata geçirdiğimiz URGE projeleri ile ihracat yapan işletmelerimiz arasına yenilerini ekledik, ihracatçılarımızı ise yeni pazarlara açtık. Üyelerimiz Vietnam'dan Amerika'ya kadar her ülkeye ihracat yapar hale geldi. Dış ticaret potansiyelimizi yeni bir boyuta taşımak adına önümüzdeki günlerde e-ihracat odaklı çalışmalara da başlayacağız. İnanıyorum ki bu proje ile de önemli başarı hikayelerine imza atacak üyelerimiz olacaktır" diye konuştu.

TURİZM VE TARIMDA MÜTHİŞ BİR BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİBİZ

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Davut Çetin, içinde bulunulan bu süreci fırsata çevirme arzusunda olduklarını vurguladı. Türk lirasının son dönemde en çok değer kaybeden ülke paralarından olduğunu kaydeden Başkan Çetin, şöyle dedi:

"Bu süreçten döviz geliri olan karlı çıktı, döviz girdisi olan zararlı çıktı. Biz de içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip iç piyasa ile yetinmeyen, dünyaya açılmak isteyen işletmelerimizi desteklemek için değerlendirmek arzusundayız. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Sanayicilerimiz zor şartlarda bile üretmeye, katma değer yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yurtdışında ortak yatırım hepimizin hedefi olmalıdır. Bizler iş adamları olarak ülkemizi zenginleştirme sorumluluğuna da sahibiz. Dünyada döviz kazanıp, güçlenip bu dövizi ülkeye getirirsek ülkemiz için de daha faydalı oluruz."

TİCARET RAKAMLARI GELİŞTİRİLMEYE MUHTAÇ

İki ülke arasındaki ticaret hacmini de değerlendiren Başkan Davut Çetin, özellikle Antalya-Güney Afrika arasındaki dış ticaret rakamlarının geliştirilmeye muhtaç olduğunu kaydetti. 2017 yılında Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacminin 1.7 milyar dolar olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, "Antalya - Güney Afrika ticaret hacmi ise 4.8 milyon dolardır. Bunun 3.16 milyon doları ihracat 1.7 milyon doları ithalattır. Karşılıklı potansiyele baktığımızda özellikle Antalya-Güney Afrika arasındaki dış ticaret rakamlarının geliştirilmeye muhtaç olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Güney Afrika Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ise toplantıda Antalyalı firmalara ülkesi hakkında bilgiler verdi. Türkiye'deki birçok şehir arasından Antalya'yı seçtiklerini belirten Malefane, "Antalya'nın ekonomik anlamda önemli bir şehir olduğunu düşünüyoruz; işbirliğimizin uzun soluklu olmasını diliyorum. Güney Afrika yatırımcılara neredeyse tüm sektörlerde çeşitli fırsatlar sunmaktadır, Türk işadamlarını ülkemize davet ediyorum" dedi.

Ülke tanıtım gününde ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaretten ve Yatırımdan Sorumlu Başkatip Tshepo Ranamane ise ülkedeki ticaret ve ekonomik durum, yatırım imkanları ve iş fırsatlarıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Ranamane, Türk firmaların Güney Afrika'da ticaretle ilgili gelen sorularını da yanıtladı.

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