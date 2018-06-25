Antalyalı erkekler kadınlardan 7 kat fazla klima alışverişi yapıyor

E-TİCARET platformu Hepsiburada, Antalyalılara yaz sıcaklarını hafifletecek bir sezon için klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor. Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, Antalyalı erkeklerin kadınlardan 7 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı.

Antalya’nın klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili bilgiler ortaya koydu. E-ticaret platformu klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgileri de açıkladı.

ANTALYA’DA MAYIS AYINDA KLİMAYA TALEP ARTTI

Hepsiburada Antalya klima ve vantilatör alışverişi trend verilerine göre Mayıs ayında klimaya gösterilen ilgi artış gösterdi. Ocak-Haziran 2018 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre klimaya talep yüzde 367, vantilatöre ise yüzde 88 arttı. Antalyalı erkekler kadınlardan 7 kat fazla alışveriş yaparken, en çok sipariş veren yaş aralığı 25-35, ardından 36-45 yaş aralığı oldu.

MURATPAŞA BİRİNCİ

Antalya klima ve vantilatör alışveriş verilerinin ilçelere göre dağılımını da açıklayan Hepsiburada, en çok talebin Muratpaşa’dan geldiğini ortaya koydu. En çok satış yapılan ilçeler sırasıyla Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Serik, Alanya, Kaş, Kumluca, Kemer oldu.

KLİMA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Klima seçiminde en fazla dikkat edilen hususların marka, fiyat, BTU (İngiliz Isı Birimi) ve enerji sınıfı olduğunu açıklayan Hepsiburada, Türkiye’deki evlerin ortalama metrekare ölçüsü, cephe yönü, iklim koşulları gibi etkenlerin çoğunlukla 12 bin ve 18 bin BTU’luk klimaların tercih edilmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Evin ısıma ve soğumasında da cephe, cam ve pencerelerin büyüklüğü, yalıtım ile mimari özelliklerin de önemli rol oynadığına dikkat çekilen araştırma sonucunda, ev ve çoğu iş yerinde duvar tipi klimaların, açık alanlarda ise su ve buhar püskürterek ferahlatan vantilatörlerin tercih edildiği belirtildi.

KLİMA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hepsiburada sağlıklı bir soğutma isteyen müşterilerine klimalarını ortalama 24 derecenin altında çalıştırmamalarını ve klimaların düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Hepsiburada evlerin batı ve güney cephelerinin sıcak, kuzey cephesinin ise soğuk olduğunun, klimaların nem sorununu da gidermeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

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