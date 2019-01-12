Antalyalı Beşiktaşlılardan, futbolculara turunç reçeli

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Belek'te kamp yapan Beşiktaşlı futbolcuları ziyaret etti. Takımın antrenmanını da izleyen taraftarlar futbolculara baklama ve turunç reçeli ikram etti.

Beşiktaş taraftarları, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren takımlarını kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Antalya Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ve üyeleri, otelde önce teknik direktör Şenol Güneş'le görüştü. Yanlarında getirdikleri çiçekleri de tecrübeli teknik adama veren dernek yönetimi, ardından antrenmanı izledi. Dernek Başkanı Fatih Bulut ile ikinci Başkan Mustafa Oğuz, Güneş ve öğrencilerine turunç reçeli hediye etti, baklava ikram etti.

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