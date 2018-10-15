Antalyakart öğrenci vize işlemleri başladı

ANTALYA, () - ANTALYAKART kullanan öğrenciler için vize işlemleri başladı. Öğrenciler, indirimli kartlarına dolum merkezlerinde yükleme yaparak vize işlemi gerçekleştirebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplu ulaşım ağını kullanan öğrencilerin Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren Antalyakart'a dolum yaparak vize işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Öğrencilerin öğrenim durumları, merkezlerde dolum yapıldığı esnada Antalyakart sistemi üzerinden MEB ve YÖK servislerinden sorgulanarak tespit edilecek. Sorgulamanın ardından öğrencilik hakkı devam eden kişilerin vize işlemleri tamamlanmış olacak. Antalyakart'ına dolum yapmasına rağmen vize işlemi gerçekleşmeyen öğrenciler, öğrenci belgeleri ile Doğu Garajı, Çallı veya Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan Antalyakart merkezlerinden vize işlemlerini ücretsiz yapabilecek.

1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Vize işlemi tamamlanan kartların vize tarihleri 1 yıl süreyle geçerli olacak. Öğrenciler, vizelerinin devam edip etmediğini, vize bitiş tarihlerini toplu ulaşım araçlarında bulunan kart okuyuculardan ve duraklarda bulunan tüm bakiye sorgulama cihazlarından yapabiliyor. Vizesi yapılmayan öğrenci kartlarından 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle TAM BİNİŞ ücreti alınacak.

Öğrenciler detaylı bilgiyi 'www.antalyakart.com.tr' adresinden alabilecek.