Antalya’da televizyon alışverişine ilgi yüzde 80 arttı

ANTALYA’NIN TV ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Antalyalı müşterilerinin tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Verilere göre erkeklerin kadınlardan 6 kat fazla televizyon alışverişi yaptığı Antalya’da en çok talep Muratpaşa’dan geldi.

En çok alışverişin 30-38 yaş aralığı tarafından yapılırken, en çok talep gelen ilçeleri Muratpaşa'nın ardından Kepez, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Kaş ve Serik takip etti. Ocak-Haziran 2018 döneminde TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

TELEVİZYON VE PROJEKSİYONA İLGİ ARTIYOR

Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan değişen tercih ve alışkanlıklar konusunda, “Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASININ TADINI BÜYÜK EKRANLARDA ÇIKARIYOR

Elde edilen verilere göre 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını gösteren verilerde büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbet yüzde 50 artış gösterdi. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.

OYUN TUTKUNLARINA ÖZEL TV’LER HEPSİBURADA’DA

Oyun tutkunları için de çeşitli TV seçeneklerini bünyesinde barındıran Hepsiburada’da görüntü kalitesi olarak LED veya OLED, çözünürlük olarak 4K, yenileme hızının ise 120 ya da 240 olduğu televizyonlar oyun severler için öneriliyor.

TELEVİZYON SEÇİMİNİN PÜF NOKTALARI AÇIKLANDI

Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen Hepsiburada yetkilileri, ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtiyor. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada; bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.

TV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Televizyon bakımı konusunda müşterilerini bilgilendiren Hepsiburada, özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirtiyor. Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.