Antalya ve Çin'in Anhui Eyaleti dostluk protokolü imzladı

Aslı DURAN/ANTALYA,() - ANTALYA Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyalet Valiliği arasında dostluk protokolü imzaladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin'in Anhui Eyaleti heyetiyle kahvaltıda bir araya geldi. Anhui Eyalet Vali Yardımcısı Guangrong Yang, İzmir Çin Başkonsolosu Zengxian Liu ve beraberindeki iş adamları daha sonra Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Valiliği ile Anhui Eyalet Valiliği arasında dostluk protokolü imzaladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Valisi Münir Karaloğlu, Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında Mayıs 2017'de kardeş şehir ve iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Vali Karaloğlu, Türkiye ile Çin arasındaki siyasi ve dostluk ilişkilerin son derecede iyi olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Karaloğlu, "28-29 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Ancak bir problemimiz var bizim bu dış ticaret içerisinde 3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bunu sürdürülebilmek için dış ticareti dengeye getirmek zorundayız. İhracat ve ithalat rakamlarının birbirine yakınlaştırmak durumundayız" dedi.

ÇİNLİ TURİST SAYISI

Antalya'nın turizm şehri olduğunu kaydeden Münir Karaloğlu, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm yılı ilan edildiğini, çok güzel etkinlikler yapıldığını kaydetti. 2017-2018 yılı rakamları mukayese edildiğinde Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 100'lük artış olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Çin'de her yıl 130 milyon kişi yurt dışını ziyaret ediyor. İlk hedefimiz bunun yüzde 1'ini Türkiye'ye alabilmek. Bu da 1.3 milyon Çinli turist demek" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü ziyarette, Vali Münir Karaloğlu, Çinli heyete Döşemealtı halısı hediye etti.

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