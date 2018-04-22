Antalya ve Afyon'un milletvekili sayısı arttı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - YÜKSEK Seçim Kurulu, son nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı. Antalya'nın milletvekili sayısı 14'ten 16'ya, Afyonkarahisar'ın 5'ten 6'ya çıkarken, Burdur ve Isparta aynı kaldı.

Türkiye 1 Kasım 2015 tarihinde genel seçime giderek milletvekillerini sandıkta belirledi. Bir sonraki genel seçimlerin 2019 yılı haziran ayında yapılması beklenirken hükümetin aldığı erken seçim kararıyla genel seçimler 24 Haziran 2018 tarihine çekildi. Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) 24 Haziran’daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı. Kararlardan ilki illerin çıkaracağı milletvekili sayısıyla ilgiliyken ikincisi ise YSK’nın 262 sayılı kararıyla, milletvekili adayı olacak kamu görevlilerinin istifa etmesi için son tarihi 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlemesi oldu.

İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirleyen YSK'nın yayımladığı verilere göre, Antalya ve Afyonkarahisar'da milletvekili sayıları değişirken Burdur ve Isparta'nın aynı kaldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 7'si Ak Parti'den 5'i CHP'den ve 2'si MHP'den 14 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen Antalya'nın milletvekili sayısı 16'ya yükseldi. Milletvekili sayısı değişen diğer bir il Afyonkarahisar ise 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 3'ü Ak Parti 1 CHP ve 1 MHP'den olmak üzere 5 milletvekili ile TBMM'de temsil ediliyordu. Son nüfus sayımına göre Afyonkarahisar'ın milletvekili sayısı 1 artarak 6 oldu.

Burdur ve Isparta'da milletvekili sayısı değişmezken, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.

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ANTALYA (14)

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AK PARTİ

1) Mevlüt Çavuşoğlu

2) Mustafa Köse

3) Hüseyin Samani

4) Gökcen Özdoğan Enç

5) Sena Nur Çelik

6) İbrahim Aydın

7) Atay Uslu

CHP

1) Niyazi Nefi Kara

2) Deniz Baykal

3) Çetin Osman Budak

4) Mustafa Akaydın

5) Devrim Kök

MHP

1) Mehmet Günal

2) Ahmet Selim Yurdakul

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AFYONKARAHİSAR (5)

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AK PARTİ

1) Veysel Eroğlu

2) Ali Özkaya

3) Hatice Dudu Özkal

CHP

1) Burcu Köksal

MHP

1) Mehmet Parsak

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BURDUR (3)

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AK PARTİ

1) Bayram Özçelik

2) Reşat Petek

CHP

1) Mehmet Göker

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ISPARTA (4)

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AK PARTİ

1) Süreyya Sadi Bilgiç

2) Sait Yüce

CHP

1) İrfan Bakır

BAĞIMSIZ

1) Nuri Okutan (MHP'den istifa)