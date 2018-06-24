Antalya Valisi Karaloğlu oyunu kullandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile oy kullandı.

Vali Münir Karaloğlu, oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile Valilik Konağı'nın karşısında bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yürüyerek geldi. 1104 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Karaloğlu, okul çıkışında yaptığı açıklamada, sandıklarda sorunsuz şekilde oy verme işleminin başladığını söyledi. Antalya'da 1 milyon 600 bin seçmenin 5 bin 12 sabit, 20 seyyar sandık olmak üzere toplamda 5 bin 32 sandıkta oy kullanacağını kaydeden Karaloğlu, kampanya döneminin ise Antalya'da sakin ve sorunsuz geçtiğini dile getirdi.

Vali Karaloğlu, “Tüm parti ve adaylara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Sandıklar açıldıktan sonra memleketimiz için hayırlı olan sonuç çıkar. Biz hem kampanya döneminde, hem bugün hem de sonuçlar açıklandıktan sonra güvenlikle ilgili tüm tedbirleri aldık. Polis ve jandarma bölgesinde 8 bin 500 güvenlik gücü ile seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra da bu tedbirlerimiz bir müddet daha devam edecek" diye konuştu.

Karaloğlu, seçimin turizme olumsuz anlamda bir etkisi olmadığını dile getirerek, turist sayısının bu dönemde de artamaya devam ettiğini aktardı.

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