Antalya trafik kazalarına 346 kurban verdi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya'da 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 346 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 626 kişi yaralandı.

TÜİK'in 2017 Yılı karayolu trafik kaza istatistiklerine göre Türkiye'de geçen yıl 182 bin 669 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi yaşamını yitirdi, 300 bin 383 kişi yaralandı. Ölenlerin yüzde 43,2'sini sürücülerin oluşturduğu kazaların yine yüzde 89,9'u sürücü hatalarında meydana geldi. 294 bin 515 taşıtın karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları en fazla temmuz en az ise şubat ayında meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67,4'ü ise gündüz saatlerinde meydana geldi.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde ise 2017 yılında meydana gelen kazalarda 489 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 304 kişinin yaralandığını söyledi.

ANTALYA'DA 346 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'da geçen yıl toplam 40 bin 446 kaza meydana geldiğini bunlardan 7 bin 656'sının ölümlü ve yaralamalı olduğunu kaydeden Öncel, turizm kentindeki kazalarda 346 kişinin öldüğünü, 11 bin 626 kişinin yaralandığını belirtti.

ISPARTA VE BURDUR'DAKİ KAZALAR

Abdi Öncel, Isparta'da meydana gelen 5 bin 6 kazanın 1481'inin ölümlü ve yaralamalı olduğunu, 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 449 kişinin yaralandığını vurguladı.

Burdur'da ise toplam 3 bin 201 trafik kazasının meydana geldiğine işaret eden Öncel, "Bu kazaların 1246'sı ölüm ya da yaralanmaya neden oldu. Kazalarda 74 kişi öldü, 2 bin 229 kişi yaralandı." dedi.

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