Antalya trafiği havadan denetlendi

ANTALYA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' çerçevesinde hazırlanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında, Antalya'da hava destekli trafik uygulaması yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında 16-21 Ekim tarihleri arasında helikopter ve insansız hava aracı destekli trafik uygulaması yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda, kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada 312 araç kontrol edildi.

Uygulamada, 52 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak,, 14 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 2 sürücüye sigortasız araç kullanmak, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 8 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak, 1 sürücüye sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 9 sürücüye yolun en son şeridini sürekli işgal etmek, 9 sürücüye yerleşim yerleri dışında kalan yerlerde tehlike arz edecek şekilde park etmek, 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmamak, 4 sürücüye hatalı park etmek, 4 sürücüye emniyet şeridini gereksiz olarak ihlal etmek, 2 sürücüye tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, 2 sürücüye yetkisiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, 1 araç sürücüye yolcu bindirme-indirme kurallarına riayet etmemek suçlarından toplam 116 sürücüye 21 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.

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