Antalya taşıt yoğunluğunda 4'üncü

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos 2018'de 1 milyon 359 bin 968 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet olarak kaydedildi. Bu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki toplam araç sayısının 1 milyon 359 bin 968 adet olduğunu söyledi. Antalya'da ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 50 bin 563 adet taşıtın bulunduğunu vurgulayan Abdi Öncel, "Bu taşıtların yüzde 46,9'unu otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor" dedi.

Abdi Öncel, Antalya'nın trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldığını vurguladı. Öncel, 277 bin 34 motosikletin bulunduğu Antalya'nın bu sayıyla İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldığını belirtti.

Isparta'da ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 174 bin 904 adet taşıt bulunduğuna değinen Öncel, "Bu taşıtların yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında 29'uncu sırada" diye konuştu.

Abdi Öncel, Burdur'da ise trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 501 taşıtın bulunduğu söyledi. Bu taşıtların yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,5'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğuna değinen Abdi Öncel, Burdur'un trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında 37'nci sırada yer aldığını kaydetti.

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