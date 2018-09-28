Antalya polisinden kumar operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa, Aksu ve Kepez ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 3 kişi hakkında kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, 9 kişiye 2 bin 331 lira idari para cezası uygulandı. 4 bin 500 lira paraya el konulurken, 250 oyun pulu ve oyun kartı ele geçirildi. Ayrıca, Kepez ilçesinde de bir iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilerek, adli işlem yapıldı ve 9 bin lira ceza uygulandı. Operasyonlarda 600 kişisinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı, cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

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