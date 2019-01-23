Antalya OSB Kütüphanesi açıldı

ATALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulan kütüphane, 'Bizim Kütüphane' adıyla hizmete açıldı.

Antalya OSB bünyesinde kurulan 'Bizim Kütüphane', bölge müdürlüğü idari hizmet binasında hizmet vermeye başladı. Başta bölge sanayicileri olmak üzere, firma ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının bağışladığı kitapların yer aldığı kütüphanede yaklaşık bin kitap bulunuyor. Kütüphanenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bilginin hüküm sürdüğü bir çağdayız. Günümüzde bilgiyi üreten, ona sahip olan ve kullanmasını bilenler, refah düzeyi yüksek kişi veya milletler olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Herkesin malumu bu gerçekle birlikte, bireysel gelişim ve yaşam boyu öğrenme için okumak, bir zarurettir. Bu zaruretin bir yansıması olan kütüphanemiz, paylaşarak büyüyen, çoğalan bir anlayış ile kurulmuştur" dedi.

HERŞEY BİR HAYAL İLE BAŞLADI

Kitapların, ilim ve kültürü, insanlara ve geleceğe aktaran çok önemli kaynaklar olduğunu belirten Başkan Bahar, “Kitaplar insanların hayata ve olaylarla bakışını güçlendirir, muhakeme yeteneğini artırır. En önemlisi ise hayal gücünün artmasını sağlar. Hayal gücü gelişmemiş kişilerin iyi bir girişimci olması, yeni ürünler yaratması, ar-ge ve inovasyon alanında başarılı olabilmesi mümkün değildir. Bugün hayatımızı kolaylaştıran tüm ürünler ve bu girişimleri ile milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan tüm markalar, ilk başta bir hayal idi. Hayallerini, bilgi ile yoğurarak bu güce ulaştılar. Özetle, kitaba dokunan, hayata, insana ve geleceğe dokunur" diye konuştu.

KİTAP BAĞIŞINA DAVET

Bölge kütüphanesinin bu farkındalığın artmasında önemli bir enstrüman olacağını ve her geçen gün büyüyerek gelişeceğini belirten Ali Bahar, “Kitap bağış süresi bitmiş değil ve hiçbir zamanda bitmeyecek. İsteyen herkes, her zaman kütüphanemize kitap bağışında bulunabilir. Ne kadar çok bağış olursa, bilgi hazinemiz o kadar artar ve çalışanlarımız için yarattığımız kaynağın niteliği ve niceliği genişler. Kütüphanemizden tüm bölgemiz çalışanları faydalanabilir ve diledikleri kitabı alabilir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımızı bir kez daha kitap bağışına davet ediyor, kitap bağışında bulunan tüm sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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