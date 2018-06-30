Antalya'nın yeni vekilleri mazbatasını alıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın 27'nci dönem milletvekilleri mazbataları 2 Temmuz Pazartesi günü törenle alacak. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 11'inci kez, Dışişleri Bakanı ve Ak Partili Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise 5'inci kez mazbata alacak.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, Antalya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği 16 milletvekili için 2 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da Antalya Adliyesi Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlenecek. 24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan Ak Parti 6, CHP 5, İyi Parti 3, MHP ve HDP 1'er olmak 16 milletvekili meclise gönderdi.

2 Temmuz Pazartesi günkü törende mazbata alacak milletvekilleri şöyle: Ak Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP'den Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İyi Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal. MHP'den Abdurrahman Başkan, HDP'den Kemal Bülbül.

LİDERLİK BAYKAL'DA

Antalya'nın son seçimde TBMM'ye gönderdiği milletvekilleri arasında TBMM'de bu görevi en çok üstlenen isim, üç dönemde CHP Genel Başkanlığının yanı sıra çeşitli hükümetlerde Dışişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Maliye bakanlıkları ve Başbakan yardımcılığı gibi görevlerde de bulunan Deniz Baykal olacak. Baykal, 27'nci dönem milletvekilliğiyle TBMM'de 11'inci kez milletvekili olarak görev alacak. Baykal daha önce 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı dönem milletvekilliği yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU 5'NCİ KEZ MECLİSTE

Alanya İlçesi Türkler doğumlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Baykal'ın ardından TBMM'de Antalya milletvekili olarak en çok görev alan ikinci isim olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ilk Türk başkanı gibi görevlerde üstlenen Çavuşoğlu, 27'nci dönem milletvekilliğiyle birlikte beşinci kez TBMM'de olacak. Çavuşoğlu, 22, 23, 24 ve 26'ncı dönemde Antalya milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

KÖSE, ÇELİK VE BUDAK ÜÇÜNCÜ KEZ MECLİSTE

Ak Parti'den Mustafa Köse ile Sena Nur Çelik ile CHP'den Çetin Osman Budak, 25 ve 26'ncı dönemlerin ardından üçüncü kez 27'nci dönemde Antalya'yı TBMM'de temsil edecek. Ak Parti'den İbrahim Aydın ve Atay Uslu ise 26'ncı dönem, Kemal Çelik 21'inci dönem, MHP'den Abdurrahman Başkan 25'inci dönemin ardından ikinci kez TBMM'de olacaklar. CHP'den Rafet Zeybek, Aydır Özer ve Cavit Arı, İyi Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal ile HDP'den Kemal Bülbül ise 27'nci dönemde ilk kez milletvekilliği mazbatası alacak.

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