Antalya'nın nüfusu 2.5 milyona yaklaştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın 2018 yılı sonu itibarıyla nüfusu 2 milyon 426 bin 356'ya yükseldi. Kilometrekareye 117 kişi düşen Antalya'nın yaş ortalaması da 34.3 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 82 milyon 3 bin 882 olurken, Antalya 2 milyon 426 bin 356 kişiyle Türkiye'de en çok nüfusa sahip beşinci il oldu. Antalya'nın yıllık nüfus artış hızı binde 25.9 olarak hesaplanırken, nüfus yoğunluğuna göre ise kilometrekareye 117 kişi düşüyor. Türkiye'de 32 olan yaş ortalaması Antalya'da 34.3. 2.5 milyona yaklaşan Antalya nüfusunun 1 milyon 222 bin 86'sı erkek, 1 milyon 204 bin 270'i kadın.

Batı Akdeniz Bölgesi illerinden Isparta'nın nüfusu ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 441 bin 412 oldu. Yıllık nüfus artış hızı binde 17.3 olan Isparta'da, nüfus yoğunluğuna bakıldığında kilometrekareye 53 kişi düşüyor. Yaş ortalaması 35.2 olan Isparta'da toplam nüfusun 322 bin 533'ü il ve ilçe merkezlerinde, 119 bin 389'u köy ve beldelerde yaşıyor. Nüfusun 219 bin 681'i erkek, 221 bin 731'i kadın.

Burdur'un nüfusu ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 269 bin 926 oldu. Yıllık nüfus artış hızı binde 19.3 olan Burdur'da nüfus yoğunluğuna bakıldığında kilometrekareye 39 kişi düşüyor. Yaş ortalaması 37.4 olan Burdur'da toplam nüfusunun 183 bin 351'i il ve ilçe merkezlerinde, 86 bin 575'i köy ve beldelerde yaşıyor. Nüfusun 135 bin 240'ı erkek, 134 bin 686'sı kadın.