Antalya'nın Kaplanları

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - EKONOMİST dergisinin 'Anadolu'nun Kaplanları' olarak da adlandırılan Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasına, bu yıl Antalya'dan 8, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'dan 2'şer firma girdi.

Ekonomist dergisinin her yıl üç büyük il dışındaki dev şirketlerin yer aldığı 'Anadolu 500' açıklandı. 2017 yılı verilerine göre gerçekleştirilen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında, Antalya'dan 8 firma ilk 500'deki Anadolu Kaplanları arasına girmeyi başardı. Listede Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'dan ise ikişer firma yer aldı.

Antalya'dan AGT Ağaç Sanayi, Galeri Kristal Turizm, Adopen Plastik firmaları ise ilk 100 içine girdi. 2017'de Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

ANTALYA'NIN KAPLANLARI

Listede yer alan firmalar ve net satışlardan elde edilen ciroları şöyle; 64'üncü sırada AGT Ağaç Sanayi 895 milyon 48 bin TL. 66'ncı sırada Galeri Kristal Turizm İnşaat 891 milyon 672 bin TL. 90’ıncı sırada Adopen Plastik 764 milyon 391 bin TL. 178’inci sırada Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi 433 milyon 54 bin TL. 188’inci sırada CW Enerji Mühendislik 418 milyon 361 bin TL. 241’inci sırada Eti Elektrometalurji 334 milyon 294 bin TL. 261’inci sırada Ankutsan Antalya Kutu Sanayi 308 milyon 833 bin TL. 307’nci sırada Ekiciler Süt Gıda 262 milyon 448 bin TL.

Burdur'dan 170'inci sırada As Çimento Sanayi ve Ticaret 457 milyon 81 bin TL. 456'ncı sırada As Ado Hazır Beton 178 milyon 772 bin TL.

Isparta'dan 213'üncü sırada Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi 380 milyon 93 bin TL. 254'üncü sırada Orma Orman Mahsülleri Entegre Sanayi 314 milyon 682 bin TL.

Afyonkarahisar'dan 317'nci sırada Oruçoğlu Yağ Sanayi 256 milyon 268 bin TL. 399'uncu sırada Afyon Et Entegre Gıda 206 milyon 786 bin TL.