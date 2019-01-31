Antalya'nın hedefi play-off

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, deplasmanda Ateş Çelik Bergama Belediyesi'yle karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligin 18'inci haftasında Ateş Çelik Bergama Belediyesi'ne konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 2 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda oynayacağı maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Antalyaspor A Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, şu ana kadar ligde 2 yenilgileri olduğunu, bu mağlubiyetlerin Alaşehir Belediyesi karşısında alındığını söyledi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda aynı takıma yenildiklerini belirten Egeli, "Bir üst lige çıkmak hedefiyle öncelikle play-off yarı final grubuna adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu nedenle de hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

'TARAFTARIMIZI SALONLARA BEKLİYORUZ'

2. Lig etabının son bölümünde oynayacakları 4 maçın play-off hedefleri için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Gökhan Egeli, "Bu 4 haftalık periyoda deplasmanda oynayacağımız Ateş Çelik Bergama maçıyla başlayacağız. İlk devrede olduğu gibi kalan 4 maçımızın hepsini kazanarak öncelikli olarak adımızı play-off yarı final grubuna yazdırmak ve ardından adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımızı salonlara bekliyoruz" diye konuştu.

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