'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' temalı takvim tanıtıldı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' temasıyla hazırlanan 'Memleketim Antalya 2019' takvimi, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı.

Tanıtıma ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Aykut Ege, ATAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

'ANTALYA'NIN GÜNEŞ SAÇLI KADINLARI'

Memleketim Antalya 2019 takviminin tanıtımını dans eden heykel önünde yapan Yeliz Gül Ege, ATAV tarafından 12 yıl önce basımına başlanan takvim serisinin 2019 yılı temasının, 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' olarak belirlendiğini söyledi. Başkan Gül Ege, “Vakfımız 'Memleketim Antalya' takviminin onikincisinde, kültür ve tarih bilincini güçlendirmek adına, Antalya Kadın Müzesi projesi 'Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma Çağı Saç Tasarımları Sergisi'nde gerçek saçlarla şekillendirilecek eserlerden oluşan 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' temasını seçmiştir. Takvimimizde İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere üç dilde heykel başlarının tanıtımları yer alıyor" dedi.

'BİR İLK OLARAK ANILMASINI İSTİYORUZ'

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Memleketim Antalya 2019 yılı takviminin, önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacak olan Antalya Kadın Müzesi projesi 'Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma Çağı Saç Tasarımları Sergisi' ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Gül Ege, “Bu projenin takviminin lansmanını yapıyoruz, bu takvim önce masalarda yer alsın ve kentin bu konudaki bilincine katkıda bulunsun. Daha sonra projemiz tüm Avrupa'da gezdiği zaman örnek proje olarak, bir ilk olarak anılmasını istiyoruz. Antalya Tanıtım Vakfı, kentimizin bilinmeyen yönlerine dikkat çeken, özellikle de kültür sanat ve tarihle ilgili olarak aynı zamanda Antalya'nın ekolojik dengesiyle alakalı projelerine devam etmektedir. Yönetim kurulumuzla yaptığımız tüm çalışmalarda mutlaka kentimizin değerlerine vurgu yapmaya çalışıyoruz. Kentimizin çok fazla değeri var fakat yeterince bilinmiyor" diye konuştu.

'MÜZEYE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMALI'

Takvimde 16 adet heykel başının tanıtımının yapıldığını vurgulayan Başkan Gül Ege, başların 13'ünün Antalya Müzesi'nde, 3 tanesinin ise Side Müzesi'nde sergilendiğini ve kadın başlarından dördünün tanrıçalar olduğunu söyledi. ATAV'ın yaptığı bu tanıtım çalışmasının Antalya Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkileyeceğini belirten Başkan Gül Ege, “Dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin hak ettiği ziyaretçi sayısına henüz ulaşmadığını düşünüyorum. Kentteki tüm sivil toplum örgütleri, müzeye gelen ziyaretçi sayısını artırmak için çalışmalar yapmalı" dedi.

'2019 YILI TAKVİMİ HAKKINDA GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Takvimdeki metinlerin Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından hazırlandığını anlatan Başkan Yeliz Gül Ege, takvimin ulaştığı birçok yerden övgüler aldığını söyledi. Gül Ege, “Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve İnan Kıraç'tan 2019 yılı takvimi hakkında güzel geri dönüşler aldık ve bu bizi memnun etti. Takvimimiz Antalya'nın tanıtımı için promosyon olarak kullanılmakta aynı zamanda takvimimizin belirli bir ücret karşılığında satışına devam edilmektedi" diye konuştu.

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