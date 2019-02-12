Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'nın fethinin 812'nci yılı, 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri' temasıyla 1-5 Mart'ta, Runatolia, SOLO Türk gösterisi, Uğur Işılak konseri, konferanslar, Selçuklu eserleri sergisi, mehter okçuluk gösterilerinin yer aldığı çok sayıda etkinlikle kutlanacak.

Antalya'nın fethinin 812'nci yılı dolayısıyla 1-5 Mart'ta gerçekleştirilecek kutlamaların tanıtım toplantısı, tarihi Antalya Mevlevihanesi'nde yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Medeniyet insanın kalbinde değilse hiçbir yerdedir" sözleriyle konuşmasına başladı. Atalarımızın kurdukları şehirlerde medeniyet tasavvuru oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Türel, "Bu algıya sahip olamayan, geçmişle bağını kuramayan, gelecek nesillere aktaramayan şehirler, ruhsuz kalmaya mahkumdur. İnşa ettiğimiz kentleri kadim kültürümüzden yansıyan değerlerle buluşturduğumuzda şehir, ruh, halk da kimlik kazanır. Öyleyse devlet fetihle, medeniyet de fethin idrakiyle inkişaf eder" diye konuştu.

TEMA 'ANTALYA'DA TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN İZLERİ'

Antalya'da fetih kutlamalarının bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini anlatan Türel, "5 Mart 1207'de Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen Antalya'da bugün ecdadın izinde şehrin gönlünü imar ediyoruz. Antalya'nın 812'nci yılını kutlamak insanımızı şanlı mazisiyle buluşturmak, medeniyet tasavvurumuzu gençlerimizde canlı tutmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple 1-5 Mart tarihleri arasında beş gün sürecek olan fetih kutlamaları bir şehrin ruhunu yaşatma adına oldukça değerli. Bu yıl seçtiğimiz 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri' temasının da bu düşünceye hizmet ettiği kanaatindeyim" dedi.

"ANTALYA'NIN KİTABI ŞEHİR ARŞİVİNE KAZANDIRILACAK"

Kutlamalar kapsamında Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'in vereceği konferansların fethin anlaşılması ve aktarılması adına önem arz ettiğine dikkati çeken Türel, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Kongresi'ne yerli ve yabancı akademisyenlerin katılacağını söyledi. Türel, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak kongrenin ardından yayımlanacak bildirilerin, 'Antalya Kitabı' adı altında şehrin arşivine kazandırılacağını belirtti.

"SOLO TÜRK GÖSTERİSİ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK"

Kutlamalar kapsamında, Selçuklu sikkelerinin ilk kez sergileneceğini anlatan Türel, Türkiye'de İslami Nümismatik Çalışmaları'na dair düzenlenecek paneller, fotoğraf, pul, Selçuklu eserleri sergilerinin Antalyalıları tarihle buluşturacağını vurguladı. Antalyalıların fetih programlarına yoğun ilgi göstereceğine inandığını dile getiren Türel, "Bu yıl fetih heyecanı tüm şehre yayılacak. 3 Mart Pazar günü Runatolia koşusu ile devam edecek kutlamalar, Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki halk yürüyüşü ve etkinliklerle sürecek. Mehterle, kılıç kalkanla, okçuluk gösterileriyle atamızı yad ederken hiç şüphesiz her yıl olduğu gibi SOLO TÜRK gösterisi göğsümüzü kabartacaktır. Ayrıca sevilen sanatçı Uğur Işılak'ın konseri de kutlamalara ayrı bir renk katacaktır" diye konuştu.

"RUNATOLIA'DA 11 BİN KOŞUCU BEKLENİYOR"

Toplantıda konuşan Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, kutlamalar kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek ve 3 gün sürecek Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda (RUNATOLIA) halk koşusu, minik adımlar, yüksek topuk koşusu, maraton gibi yarışların yapılacağını söyledi. Runatolia'nın Antalya'nın marka değerine katkı sağladığına dikkati çeken Emeklioğlu, "Bu yıl organizasyona yaklaşık 11 bin koşucunun katılmasını bekliyoruz" dedi.

Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Adım Adım Yardımseverlik Platformu Antalya Sorumlusu İrfan Ozan Ongun, TerraCity AVM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altınok, Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Antalya Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Terkan Demir yer aldı.

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